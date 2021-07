Immagini raccapriccianti nel nuovo teaser di American Horror Stories

FX on Hulu ha svelato questa sera un nuovo raccapricciante teaser trailer proveniente dalla campagna promozionale di American Horror Stories, la nuova attese serie tv creata da Ryan Murphy.

L’esordio della serie spin-off di American Horror Story è previsto per il prossimo 15 luglio, ed è per questo che FX on Hulu continua a pressare su una campagna promozionale altamente votata al mistero. Così come per gli altri teaser diffusi fino ad oggi, infatti, anche in questo caso non vengono mostrate scene tratte dagli episodi, ma sequenze raccapriccianti, questa volta accompagnate dai membri dell’immenso cast messo insieme da Ryan Murphy.

Trai membri del cast nominati nel teaser spazio per Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter, Paris Jackson, Belissa Escobedo, Kaia Gerber, Aaron Tveit, Rhenzy Feliz, Madison Bailey, Kyle Red Silverstein, Amy Grabow, John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Dyllon Burnside, Nico Greetham , Charles Melton, Kevin McHale, Danny Trejo, Billie Lourd e Virginia Gardner.

AMERICAN HORROR STORIES

La serie è stata creata da Ryan Murphy, ed è composta da sette episodi autoconclusivi da un’ora ciascuno. I primi due episodi della serie spin-off saranno presentati in anteprima assoluta il prossimo 15 luglio in esclusiva per FX on Hulu, il 25 agosto invece sarà la volta della premiere di American Horror Story: Double Feature, la decima stagione della “serie madre”. Sulla natura della serie spin-off, Ryan Murphy di recente ha dichiarato quanto segue:

“Stiamo realizzando episodi indipendenti di un’ora che approfondiscono miti, leggende e tradizioni dell’orrore. Molti saranno caratterizzati da stelle AHS (American Horror Story) che conosci e ami”

Tra i protagonisti della serie vi saranno Evan Peters, Matt Bomer, Taissa Farmiga, Sierra McCormick, Kaia Gerber, Paris Jackson. Tra le poche altre informazioni che abbiamo sul progetto, il fatto che il terzo episodio sarà ambientato negli anni ottanta e vedrà nel cast Madison Bailey, Leonardo Cecchi e Miss Benny. La quarta puntata avrà un tema natalizio e vedrà comparire nel cast di nuovo Evan Peters, Danny Trejo, Charles Melton, e Kevin McHale.

And this isn't even the half of it. Take a peek at some of the American Horror Stories cast. The brand new anthology series begins streaming July 15 only on #FXonHulu. #AHStories @AHSFX pic.twitter.com/Phu6dh02Vd — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) July 7, 2021