Tanti nuovi attori per il cast del Pet Sematary di Paramount+

Il cast del nuovo adattamento cinematografico del romanzo Pet Sematary ha accolto in questi giorni alcuni nuovi attori, tra cui Natalie Alyn Lind, attrice vista in Big Sky.

Attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, la Paramount ha deciso di portare a bordo del progetto Pet Sematary quattro nuovi attori, ossia Jack Mulhern (Omicidio a Easttown), Forrest Goodluck (Revenant – Redivivo), Natalie Alyn Lind (Big Sky) e Isabella Star LaBlanc (In an Instant). La celebre fonte non ha però specificato la natura dei ruoli affidati ai quattro nuovi attori.

In precedenza era stato annunciato l’ingresso nel cast di Jackson White nel ruolo di Jud Crandall, personaggio del romanzo di Stephen King interpretato in passato da attori del calibro di Fred Gwynne (1989) e John Lithgow (2019).

Il nuovo Pet Sematary sarà prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Mark Vahradian, mentre la distribuzione sarà affidata al nuovo servizio digitale Paramount+. Ricordiamo, inoltre, che nel 2019 è stato realizzato un ennesimo adattamento diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, con protagonista Jason Clarke.

Questa di seguito è la sinossi del romanzo di Stephen King:

Il dottor Louis Creed ha appena accettato l’incarico di direttore sanitario dell’Università del Maine, e con un certo entusiasmo: posizione di prestigio, magnifica villa di campagna dove Eileen e Gage, i suoi bambini, possono crescere tranquilli, vicini gentili e generosi in una cittadina idilliaca lontana dal caos metropolitano. Persino Winston Churchill, detto Church, il loro pigro e inseparabile gattone, sembra subito godere dei vantaggi della nuova situazione. Ben presto, però, la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti: piccoli incidenti inspiegabili che coinvolgono i bambini, pericolosi e giganteschi camion che sfrecciano sulla superstrada proprio sotto casa Creed, incontri diabolicamente sorprendenti e, soprattutto, sogni. Sogni oscuri e terribilmente realistici che perseguitano Louis da quando ha visitato il Pet Sematary, il cimitero dove i ragazzi di Ludlow seppelliscono da sempre i loro animali domestici. Ufficialmente. Perché oltre quella radura, nascosto tra gli alberi, c’è un altro terreno di sepoltura, ben più terrificante. Un luogo carico di presagi e di richiami, spaventosi quanto irresistibili, provenienti da un altro mondo. Un luogo dove al dottor Creed toccherà una scoperta raggelante: a volte è meglio essere morti… Pet Sematary, definito dal Washington Post «folle, potente, disturbante», è un vero e proprio classico della letteratura horror, ispirato, parola di King, da un leggendario racconto popolare: La zampa di scimmia.