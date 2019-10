La terza stagione di Stranger Things era destinata a far segnare numeri da record già prima della sua messa in onda su Netflix, ed ora è tempo di tirare le somme.

Il colosso dello streaming nella giornata di ieri ha reso noto le statistiche relative agli ascolti di Stranger Things, ed ovviamente i numeri che ne sono venuti fuori sono assolutamente da record.

In sole 4 settimane dalla messa in onda (4 luglio) la serie tv è stata vista da 64 milioni di utenti (Netflix conta le visualizzazioni quando un utente supera il 70% di un episodio o di un film), segnando così un nuovo record sulla piattaforma di streaming. In precedenza il record era stato messo a segno da The Umbrella Academy con 45 milioni di visualizzazioni in un mese.

Per Stranger Things 3 si tratta dell'ennesimo record, questo considerate le 40.7 milioni di visualizzazioni ottenute nella sola prima settimana, con 18 milioni di utenti che hanno completato l'intera visione in pochi giorni.

Ricordiamo che i dati dichiarati da Netflix non possono essere confermati ufficialmente, questo perchè provenienti da aziende interne alla struttura societaria del colosso.