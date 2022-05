Anche in questo 2022 Netflix proporrà a giugno la Geeked Week, la rassegna dedicata a film e serie tv in arrivo la prossima stagione.

Presentata per la prima volto lo scorso giugno, la Geeked Week tornerà quest’anno con un appuntamento fissato tra il 6 giugno al 10 giugno. Come presentazione dell’evento, Netflix ha diffuso ieri uno speciale trailer che riassume in breve tutti i film e le serie tv che faranno parte dei vari panel a tema della suddetta Geeked Week.

Tra i prodotti più attesi dal pubblico, e chiaramente inseriti nello speciale trailer, è possibile scorgere le nuove stagioni di serie amate quali Stranger Things, The Umbrella Academy e Locke and Key, ma anche prodotti nuovi di zecca quali Resident Evil e The Sandman. Spazio nel trailer anche per i film più ambiziosi della cosiddetta “farm Netflix”, ossia Spiderhead, The Gray Man, The Sea Beast, The School for Good and Evil e First Kill.

Nuovi aggiornamenti sull’evento verranno annunciati nei prossimi giorni sui canali social, pertanto occhio al trailer e rimanete sintonizzati su queste pagine.