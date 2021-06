Il colosso dello streaming Netflix ha comunicato quest’oggi il cast vocale di Twilight of the Gods, il nuovo progetto animato sviluppato dal regista Zack Snyder.

Forte della collaborazione produttiva siglata con il colosso digitale, il regista Zack Snyder è pronto a sviluppare un nuovo misterioso progetto animato intitolato Twilight of the Gods. Secondo le prime infomazioni note la serie ispirata dalla celebre mitologia norrena, e vedrà pertanto tra i protagonisti personaggi come Thor, Odino e Loki. Di seguito vi proponiamo i nomi degli attori che comporranno il cast vocale:

Sylvia Hoeks nel ruolo di Sigrid

nel ruolo di Sigrid Stuart Martin che sarà Leif

che sarà Leif Pilou Asbæk nella parte di Thor

nella parte di Thor John Noble che sarà Odino

che sarà Odino Paterson Joseph nella parte di Loki

nella parte di Loki Rahul Kohli a cui è stato affidato il ruolo di Egill

a cui è stato affidato il ruolo di Egill Jamie Clayton che sarà Seid-Kona

che sarà Seid-Kona Kristopher Hivju nei panni di Andvari

nei panni di Andvari Peter Stormare che interpreterà Ulfr

che interpreterà Ulfr Jamie Chung nel ruolo di Hel

nel ruolo di Hel Lauren Cohan che sarà Inge

che sarà Inge Corey Stoll nella parte di Hrafknel

Non resta che attendere nuove informazioni sul progetto Twilight of the Gods.

