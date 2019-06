NBC ha iniziato la lavorazione di Langdon, una serie tv che farà da prequel per le avventure di Robert Langdon, celebre protagonista della saga letteraria creata da Dan Brown.

Secondo le informazioni note, la serie prenderà spunto da The Lost Symbol – quarto capitolo della saga letteraria – anche se in effetti porterà sul piccolo schermo un giovanissimo Robert Langdon, presentandosi di fatto come prequel di Il Codice Da Vinci.

Questa di seguito è la prima versione della sinossi annunciata da NBC:

Robert Langdon è un giovane professore di Harvard che si ritrova coinvolto in una serie di enigmi mortali. Quando il suo mentore viene rapito. La CIA lo costringe a entrare a far parte di una task force dove Langdon scopre una cospirazione agghiacciante.

Nel ruolo di showrunner è stato ingaggiato Daniel Cerone, mentre Ron Howard (autore delle tre pellicole cinematografiche) sarà produttore esecutivo. Non è ancora chiaro se Tom Hanks (Robert Langdon nei film di Howard) parteciperà al progetto come produttore.