Questa mattina si torna a parlare di The Elevator, il nuovo film diretto da Massimo Coglitore. Tra i nuovi contenuti, vi mostriamo il trailer ufficiale ed il poster.

Ispirato da una torbida storia vera, il film conta su un cast internazionale formato da James Parks, Caroline Goodall e Burt Young. Di seguito invece la sinossi ufficiale:

The Elevator è ambientato nella città di New York, dove vive e lavora Jack Tramell, 50 anni, single, famoso per il suo TV show, che fa impazzire gli americani. Il set principale è l’ascensore del building dove vive Jack, che si trasforma in luogo di espiazione delle sue colpe. Jack è sospettato da Katherine di aver commesso un efferato crimine ai danni della donna. Katherine, è affascinante, autoritaria, cinica, scientifica ma anche a volte spaesata. Katherine blocca Jack nell’ascensore la sera del labour day, lungo week end in cui la città si svuota, e lì cerca la sua vendetta…The Elevator è un inquietante thriller psicologico con due storie, due segreti, un colpevole, una vittima e nessun vincitore.

La release italiana è fissata per il 20 giugno 2019.