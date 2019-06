La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ancora avvolta nel mistero, ma secondo alcuni indizi Doctor Strange 2 dovrebbe farne parte.

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti – ufficiali – magari provenienti dal prossimo San Diego Comic Con, a parlare del sequel di Doctor Strange è stato uno dei protagonisti, Benedict Wong.

Intervistato durante la sua ospitata al Denver Pop Culture Con, l’attore ha rivelato di aver incontrato il nuovo sceneggiatore alla premiére di Avengers: Endgame, anticipando una lavorazione già dal prossimo anno. Lo sceneggiatore in questione, come noto, è C. Robert Cargill, ingaggiato lo ricordiamo da Marvel Studios lo scorso aprile.

Che sia la conferma ufficiosa della presenza di Doctor Strange 2 tra i film della prossima Fase dell’MCU? Lo scopriremo molto presto.

Doctor Strange 2 sarà diretto da Scott Derrickson. La sceneggiatura è stata affidata a C. Robert Cargill.

Nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong.