Mission: Impossible 7 guadagna la copertina di Empire Magazine

La celebre rivista Empire Magazine ha scelto l’action movie Mission: Impossible 7 per la copertina del numero in uscita il prossimo mese.

Protagonista delle due copertine, una come sempre dedicata agli abbonati, è ovviamente Tom Cruise, oramai nei panni dell’agente Ethan Hunt da ben sette capitoli. All’interno della rivista anche un lungo approfondimento relativo agli sforzi di Tom Cruise nel mantenere alta l’attenzione sul mondo del cinema. Ricordiamo che Mission: Impossible 7 non sarà l’ultimo capitolo della saga, in programma infatti anche un’ottava pellicola. (Trovate le due copertine in fondo alla pagina)

MISSION: IMPOSSIBLE 7

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio del 2022.