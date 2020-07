Miraculous: In arrivo due puntate speciali

Buone notizie per tutti i fan della serie animata Miraculous. Oltre al film musical in CGI, e alla quarta stagione in produzione, Zag Entertainment è al lavoro su due episodi speciali.

Secondo le informazioni note, infatti, pare che i due episodi porteranno i protagonisti Ladybug e Chat Noir per la prima volta fuori da Parigi, alle prese con nuovi scenari e nuovi nemici.

Grazie alla community Miraculous Italia, possiamo riportarvi le sinossi dei due episodi.

Ladybug a New York

Trama: In occasione della settimana dell’amicizia franco-americana, Marinette e la sua classe si recano a New York, la città dei supereroi! Per Marinette è l’occasione ideale per legare ancora di più con i suoi amici, ma soprattutto con Adrien. In realtà lui viaggia insieme al padre, Gabriel Agreste, che è particolarmente interessato all’inaugurazione di una mostra in cui sarà esposta una preziosa collana con un artiglio d’aquila, un gioiello che potrebbe essere dotato di poteri desiderati da Papillon… Ladybug e Chat Noir potrebbero doversi alleare rapidamente con i supereroi americani per difendere New York dal loro nemico!

Ladybug a Shanghai

Trama: Per raggiungere Adrien che si trova a Shanghai, Marinette va a far visita allo zio Wang che compie gli anni. Ma al suo arrivo in Cina, le viene rubata la borsetta che contiene Tikki, il kwami che le permette di diventare Ladybug! Sola e sperduta in quella grande città, Marinette accetta l’aiuto di una giovane ragazza piena di risorse di nome Fei. Le due fanno amicizia e scoprono l’esistenza di un nuovo gioiello magico, il Prodigioso, su cui Papillon – anche lui presente a Shanghai – cerca di mettere le mani da molto tempo…

ECCO DUE ARTWORK PROMOZIONALI