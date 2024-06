Miles Teller scelto per il remake di Ufficiale e Gentiluomo

Paramount Pictures ha scelto Miles Teller per dare vita al remake di Ufficiale e Gentiluomo, film dei gloriosi anni ottanta, vincitore di due premi Oscar.

Nel vortice delle tante operazioni remake non poteva non finirci anche An Officer and a Gentleman (da noi Ufficiale e Gentiluomo), film diretto da Taylor Hackford nel 1982, capace di incassare 130 milioni di dollari al botteghino (con l’inflazione odierna sarebbero circa 400), ma anche due premi Oscar a fronte di sei nomination. In quel film spiccavano i volti di Richard Gere, Debra Winger e del compianto Louis Gossett Jr. (suo uno dei due Oscar vinti dal film).

Secondo il the Hollywood Reporter, il ruolo che fu di Gere è andato a Miles Teller, già nelle forze armate di recente con “Top Gun: Maverick“. Il remake sarà prodotto da Temple Hill Entertainment, con Dana Fox (Cruella) autrice dell’ultima bozza della sceneggiatura. Matt Johnson ha scritto la prima bozza.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti..

L’originale Ufficiale e Gentiluomo segue la storia di un ragazzo con problemi comportamentali (Richard Gere) che entra nella scuola per ufficiali dell’aviazione. La crescita caratteriale del ragazzo passa necessariamente per una storia d’amore con una ragazza interpretata da Debra Winger ed il rapporto con un severo sergente della marina (Louis Gossett Jr.).

Correlati