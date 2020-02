Michelle Williams e Julianne Moore a confronto nel trailer di Dopo il Matrimonio

Lucky Red ha rilasciato il primo intenso trailer italiano di Dopo il Matrimonio, film interpretato magistralmente da Julianne Moore e Michelle Williams.

La pellicola, scritta e diretta da Bart Freundlich, porterà in scena il racconto al femminile di Dopo il Matrimonio, film diretto da Susanne Bier nel 2006, presentato nella sezione Cinema della Festa del Cinema di Roma.

Il cast presenta due interpreti d'eccezione, ossia la vincitrice dell'Oscar, Julianne Moore, e la quattro volte candidata all'Oscar, Michelle Williams. Con le due attrici anche Billy Crudup.

Sinossi: Dopo il matrimonio è il racconto potente di un grande amore, quello che lega due donne ad uno stesso uomo, quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Due donne e due mondi diversi a confronto, l’una manager newyorkese di successo, l’altra un’idealista alla ricerca di fondi per l’orfanotrofio di cui si occupa in India, un mistero da svelare che fa da filo conduttore. Interpretato da due attrici in stato di grazia, Michelle Williams (quattro volte candidata all’Oscar) e Julianne Moore (premio Oscar per Still Alice), il film parla di perdita e rinascita, di passato e futuro, della forza di non arrendersi anche quando la vita sembra renderlo impossibile.

Lucky Red porterà al cinema il film dal 27 febbraio 2020.