Matthew McConaughey protagonista di una serie tv su HBO

A distanza di 7 dalla sua partecipazione alla prima stagione di True Detective, l’attore Matthew McConaughey è pronto a tornare in televisione per HBO.

Questa sera Variety ha annunciato che Matthew McConaughey è stato scelto da HBO per un ruolo da protagonista in un futura serie tv tratta dal romanzo di John Grisham intitolato Il tempo della clemenza. La serie tv sarà co-prodotta da Warner Bros. Television, con Lorenzo di Bonaventura impegnato come produttore esecutivo. La fonte non ha svelato il nome dello sceneggiatore impegnato nello sviluppo della serie.

Il romanzo in questione è stato pubblicato nel 2020, e prosegue la storia dell’avvocato Jake Brigance, personaggio interpretato proprio da McConaughey nel 1996 in occasione del film Il momento di uccidere. Nel film Brigance difendeva un uomo (Samuel L. Jackson) accusato di aver ucciso due uomini bianchi che avevano violentato sua figlia. Nella serie tv Brigance, e quindi McConaughey, si occuperà del caso di un ragazzo che ha ucciso il fidanzato della madre perché sostiene che fosse violento nei confronti della donna e della sorellina.

Non resta che attendere nuovi dettagli sulla serie tv.