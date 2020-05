Marvel/Sony - Marc Guggenheim scriverà un film su Jackpot

Non si ferma l'espansione del Marvel Universe targato Sony Pictures: il nuovo progetto in cantiere riguarda la supereroina Jackpot.

Nemmeno un giorno dopo l'annuncio di un progetto misterioso riguardante un cinecomic al femminile (qui la notizia), la Sony sembra intenzionata a portare sul grande schermo un'altra superoina dell'universo Spider-Man.

Il progetto Jackpot è stato affidato nelle mani di Marc Guggenheim, già autore di serie tv di successo come Arrow e Legends of Tomorrow, nonchè fumettista amato, con alle spalle pagine scritte su Aquaman, Amazing Spider-Man e Superman/Batman. Nei giorni scorsi, inoltre, Guggenheim è stato indicato come co-sceneggiatore di Prophet, cinecomic tratto dal fumetto di Rob Liefeld.

Ricordiamo che i prossimi cinecomic Marvel/Sony ad approdare al cinema sono il sequel di Venom e Morbius.

Jackpot nei fumetti ha due iterazioni: Sara Ehret e Alana Jobson. La prima incarnazione è una scienziata che durante la gravidanza viene esposta al “Lot 777”, un virus che ha riscritto il suo DNA. Suo figlio nasce in salute, ma lei si rende conto di avere della forza sovrumana dopo che viene costretta a salvare la sua famiglia. Nei fumetti il personaggio si ritrova a fare i conti anche con Spider-Man.