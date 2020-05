Nuovo misterioso film Marvel per Sony Pictures

La Sony continua il percorso di espansione del proprio universo cinematografico Marvel, ed ora mette in programmazione un nuovo misterioso film.

Attraverso un nuovo aggiornamento proveniente da Variety è noto da quest'oggi che Sony Pictures ha affidato un film Marvel - senza titolo - nelle mani della regista S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders). Il progetto sembra avere a che fare con Madame Web, celebre personaggio dell'universo Spider-Man, già da tempo nei pensieri di casa Sony.

La fonte rivela, inoltre, che lo studios avrebbe già pensato a due attrici a cui affidare il ruolo da protagonista, i cui nomi risultano essere quelli di Charlize Theron e Amy Adams.

Come già anticipato, il progetto Madame Web è già apparso tra le notizie in rete nei mesi scorsi, ed in quell'occasione i nomi legati alla sceneggiatura furono quelli di Matt Sazama e Burk Sharpless (sceneggiatori di Morbius). A tal proposito non è chiaro se i due sceneggiatori fanno ancora parte del progetto.

Il personaggio di Madame Web è stato introdotti nei fumetti Marvel Comics da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni); tra i suoi poteri la chiaroveggenza e diverse abilità (come quelle psichiche) che le permettono di apparire alle persone in forma astrale.