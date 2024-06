L’universo M3GAN si espande, in arrivo lo spin-off SOULM8TE

James Wan e Jason Blum stanno costruendo un nuovo universo condiviso incentrato sull’horror di successo M3GAN.

Con M3GAN 2.0 già annunciato per il prossimo anno (qui i dettagli sulla nuova data d’uscita), il binomio produttivo formato da Blumhouse e Atomic Monster ha ufficializzato lo sviluppo di SOULM8TE, uno spin-off thriller a sfondo erotico che sarà diretto da Kate Dolan (You Are Not My Mother). La notizia è stata confermata questa mattina da Deadline.

Il film nasce da un’idea di James Wan, Ingrid Bisu e Rafael Jordan, con Dolan che ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. La trama di SOULM8TE dovrebbe essere incentrata su un uomo che ottiene un androide AI per aiutarlo a far fronte alla morte di sua moglie, solo che il bot diventa mortale. Sul film, Dolan ha dichiarato quanto segue:

“Fondamentalmente, considero questo film come un’esplorazione delle relazioni e della solitudine. Nonostante i progressi tecnologici, ci sono verità umane durature a cui non possiamo sfuggire, e non vedo l’ora di approfondire quelle profondità.”

Il produttore James Wan ha aggiunto:

“SOULM8TE è un’aggiunta elettrizzante e seducente all’universo di M3GAN . Siamo entusiasti di collaborare con Kate per dare vita a questa storia con la sua visione cinematografica e il suo punto di vista unici”

Il nuovo film della “nuova saga condivisa horror” sarà al cinema dal 2 gennaio 2026.

