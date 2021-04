Da luglio in Canada le riprese della serie tv The Last of Us

Le riprese della serie tv incentrata sulla saga videoludica The Last of Us partiranno dal Canada il prossimo 5 luglio, a confermarlo il sito CBC Canada.

La fonte (via ComingSoon.net) ha confermato che i lavori per la serie tv HBO partiranno il 5 luglio da Calgary (in Canada), con una conclusione prevista entro l’8 giugno 2022. Ad oggi il network ha annunciato solo i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente nei panni dei due protagonisti della saga videoludica “Joel ed Ellie”. Nelle prossime settimane, a tal proposito, si potrebbero avere nuove informazioni sul casting in atto.

THE LAST OF US

PRODUZIONE: La serie tv sarà sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occuperanno dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov. Le riprese partiranno da Calgary (Canada) nel luglio del 2021. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey.

TRAMA VIDEOGAME: The Last Of Us segue quello che accade ai sopravvissuti Joel ed Ellie venti anni dopo una pandemia che ha distrutto l’umanità. I due dovranno prendere delle decisioni importanti nel tentativo di sopravvivere e si ritroveranno inaspettatamente a collaborare.