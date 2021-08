Lee Cronin posta un mucchio di foto dalla sanguinolenta produzione di Evil Dead Rise

La produzione di Evil Dead Rise, nuovo capitolo della celebre saga horror, continua a gonfie vele, a confermarlo il regista Lee Cronin attraverso il rilascio di un mucchio di foto provenienti dal set.

Sfruttando il seguito di followers su Twitter, il regista Lee Cronin ha diffuso in rete alcune interessanti foto dal backstage intrise di grande interesse per i fan. Una importante easter egg dedicata al franchise lanciato da Sam Raimi, ma anche una promessa importante per i fan: in Evil Dead Rise scorreranno fiumi di sangue.

In una delle foto, infatti, viene mostrato una scatola per pizze che a quanto pare arriva dalla Henrietta’s Pizzeria, si tratta di un divertente cenno al memorabile personaggio di Ted Raimi dal film Evil Dead II. Il personaggio di Henrietta Knowby è tra l’altro celebre nella saga, si tratta difatti della moglie del professor Raymond Knowby, e quindi primissima vittima dei demoni in Evil Dead… vi ricorda niente il demone rinchiuso nella cantina?

In aggiunta alle foto dal backstage, HBO Max nei giorni scorsi ha anche diffuso la sinossi ufficiale:

Nel quinto film di Evil Dead, una stanca Beth fa una visita tardiva a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell’edificio di Ellie, che dà origine a demoni indemoniati e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre deve affrontare una versione da incubo della maternità.

Damn kids never clean up the kitchen. #EvilDeadRise. pic.twitter.com/eaTn87aj3h — Lee Cronin (@curleecronin) July 21, 2021

EVIL DEAD RISE

PRODUZIONE: Il nuovo capitolo sarà scritto e diretto da Lee Cronin. Tra i produttori Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, quest’ultimo come produttore esecutivo. Le riprese si stanno tenendo in Nuova Zelanda. CAST: Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.