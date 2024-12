Last Breath | Il trailer del thriller ambientato sott’acqua

Focus Features ha condiviso in rete il trailer Last Breath, il thriller ambientato sott’acqua con protagonista Woody Harrelson.

Il film è stato diretto da Alex Parkinson, ed è ispirato all’omonimo documentario, diretto sempre da regista. Al centro della storia di Last Breath, un sommozzatore specializzato in immersioni a grande profondità che deve fare una corsa contro il tempo per salvare un collega rimasto incastrato a decine di metri sott’acqua.

Nel cast, con Woody Harrelson nei panni del protagonista, spicca anche il volto di Simu Liu (lo Shang-Chi della Marvel) e Cliff Curtis (Fear the Walking Dead). Questa di seguito è la trama ufficiale:

“Un equipaggio di esperti sommozzatori lotta contro la furia degli elementi per salvare un compagno intrappolato a decine di metri sotto la superficie dell’oceano. Basato su una vicenda reale, Last Breath è una elettrizzante storia di resilienza, lavoro di squadra e corsa contro il tempo per fare l’impossibile.”

Il film è stato scritto da Alex Parkinson insieme a Mitchell LaFortune e David Brooks. L’uscita nelle sale americane è previsto per il 28 febbraio 2025.

Last Breath | Il Trailer

