Riverdale è la nuova serie tv ispirata ai personaggi degli Archie Comics, una casa editrice specializzata nelle serie rivolte al giovane pubblico.

Ideata dal fumettista Roberto Aguirre-Sacasa, i 13 episodi della prima stagione sono disponibili nel catalogo Netflix. Questa è la nostra recensione.

Il racconto si svolge nella tranquilla e isolata cittadina di Riverdale, dove un gruppo di adolescenti è impegnato a districarsi tra le lezioni di scuola, amicizie vecchie e nuove, amori segreti, nella normale routine di ogni teenager. Ma una serie di terribili avvenimenti scombussola la tranquillità di questo silenzioso e misterioso paese: Archie, Betty, Veronica e Jughead sono chiamati a risolvere un mistero inquietante.

Il Commento

La storia è ambientata in una città fittizia, che sorge vicino allo Sweetwater River e si svolge in un arco temporale non ben preciso: due caratteristiche che concorrono ad ampliare l’aspetto misterioso e noir della serie. La trama racconta le vicende di quattro personaggi, legati tra di loro da amicizie di breve o lunga data che si ritrovano a dover vestire i panni di giovani investigatori per svelare una serie di misteri. Gli interpreti sono dei volti più o meno conosciuti nel mondo delle serie tv americane: K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes e Cole Sprouse (noto per aver interpretato, insieme al fratello gemello, nella serie Zack e Cody)… per loro Riverdale, che sia un prodotto ben riuscito o meno, ha sicuramente rappresentato un trampolino di lancio. La Guest Star della serie è l’appena scomparso Luke Perry, la cui presenza rendeva Riverdale più interessante e degno della nostra attenzione.

Nel vasto e popolato panorama delle serie televisive dedicate ad un pubblico under 18, Riverdale non riesce a contraddistinguersi né per qualità né per creatività. Guardando i vari episodi non emerge nessun particolare che riesca a scollegarlo da altri prodotti televisivi più o meno contemporanei, quali ad esempio Pretty Little Liars (per la trama cupa e noir), Gossip Girl ed Elitè (per quanto riguarda l’aspetto umano e dei legami che intercorrono tra i personaggi), Twin Peaks, Thirtheen Reason Why, e tante altre.

La particolarità della serie è l’intricata narrazione, la quale parte da un evento preciso, per poi tenere le redini del discorso dall’inizio alla fine, dipartendo alcune short stories che nascono e muoiono nel giro di una puntata: d’altronde l’aspetto frenetico e frettoloso dell’azione non è inusuale al tempo del web 3.0. Ma proprio grazie a questa frenesia Riverdale non rischia di annoiare e di scadere nel banale.

L’ultima puntata presuppone una continuazione e quindi non ci resta che sperare in una cambio di rotta nella regia, per poter considerare Riverdale come un prodotto televisivo diverso e unico rispetto ai suoi predecessori.