Keanu Reeves nel cast di The Devil in the White City

L’attore Keanu Reeves sarà tra i protagonisti di The Devil in the White City, una serie ispirata al romanzo omonimo firmato da Erik Larson.

Inizialmente destinato alle sale cinematografiche con Martin Scorsese alla regia e Leonardo DiCaprio nel ruolo da protagonista, il progetto ha vissuto di recente una evoluzione con i due artisti sopra citati impegnati questa volta in cabina di produzione. Secondo Deadline, infatti, il progetto è divenuto una serie tv e con destinazione Hulu.

La serie seguirà le storie di due uomini che finiscono loro malgrado per intrecciarsi, ossia quella di Daniel H. Burnham, un visionario architetto che vuole lasciare il suo segno sulla storia in occasione dell’Esposizione Universale di Chicago, nel 1893, e quella del Dottor H. H. Holmes, il primo serial killer americano moderno, oltre che essere l’ideatore del “Murder Castle”. E’ molto probabile che Keanu Reeves vestirà il ruolo di uno dei due personaggi principali.

Sam Shaw sta scrivendo e fungerà da showrunner, con Todd Field ingaggiato nel ruolo di regista. Paramount Television Studios produrrà The Devil in the White City per Hulu, con produttori esecutivi che includono anche Stacey Sher, Rick Yorn, Emma Koskoff e Jennifer Davisson.