Jon M. Chu dirigerà il pilot della serie tratta da Willow

Disney+ ha ufficialmente ordinato una serie tv tratta dall’omonimo cult fantasy anni ottanta dal titolo Willow, e Jon M. Chu sarà regista dell’episodio pilot.

Da tempo in via di sviluppo, la serie tratta dal fantasy Willow ha finalmente ottenuto il via libera da casa Disney. Il regista Jon M. Chu (G.I. Joe: La Vendetta) si occuperà della regia dell’episodio pilota, ma avrà anche il ruolo di produttore.

Lo showrunner della serie sarà Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan saranno invece parte del team produttivo.

Secondo Deadline, inoltre, pare che le riprese della serie si svolgeranno già nel corso del 2021 dal Galles, e più precisamente nelle stesse locations utilizzate per la pellicola originale Willow.

Cosa pensate di questa nuova serie tv?