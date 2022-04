La Warner Bros sta trattando l’ingaggio di Jason Momoa come protagonista di Minecraft, il film tratto dall’omonima saga videoludica.

In fase di sviluppo oramai da un bel po’ di anni, il live-action Minecraft ha trovato in Jason Momoa il suo protagonista, a confermarlo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. La fonte spiega che il celebre attore sarebbe giunto nelle fasi finali delle trattative.

La regia di Minecraft è stata affidata nelle mani di Jared Hess (Napoleon Dynamite), mentre Mary Parent e Roy Lee sono impegnati in cabina produttiva, con loro ci sarà un credito anche per Jill Messick, produttore morto nel 2018. Tra i produttori esecutivi ci sarà spazio per Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. La Mojang Studios, società che ha creato l’omonima saga videoludica, sarà nel team produzione grazie a Lydia Winters e Vu Bui.

Il videogame originale Minecraft ha esordito nel corso del 2011, ottenendo nel corso degli anni il traguardo di 100 milioni videogamers. Nel 2014 la Mojang è stata acquisita dalla Microsoft, società che oggi ne detiene i diritti. Nel gioco i giocatori hanno la possibilità di utilizzare dei blocchi per costruire di tutto.