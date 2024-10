Jack Ryan | John Krasinski tornerà per il film

Amazon MGM Studios sia avvia ad espandere ulteriormente l’universo narrativo legato al personaggio di Jack Ryan, il prossimo passo sarà infatti la realizzazione di un film.

Deadline ha riferito questa sera che lo studios ha messo in cantiere un film ispirato al personaggio nato dalla penna di Tom Clancy, e che possa espandere ulteriormente l’universo narrativo avviato con la famosa serie tv andata in onda per quattro stagioni su Prime Video (la recensione di Jack Ryan 4). La fonte ha inoltre confermato che John Krasinski tornerà nel ruolo da protagonista, e che con lui torneranno anche Wendell Pierce e Michael Kelly.

Andrew Bernstein, che è stato produttore esecutivo e regista della seconda stagione, si occuperà di dirigere il film da una sceneggiatura di Aaron Rabin, che è stato co-EP e sceneggiatore della quarta stagione. Krasinski e Allyson Seeger stanno producendo tramite Sunday Night. Anche Andrew Form sta producendo. Il film è prodotto in associazione con Paramount Pictures e Skydance, i cui David Ellison e Dana Goldberg saranno produttori esecutivi insieme a John Kelly e Carlton Cuse.

Al momento non ci sono dettagli chiari riguardo la trama del film, ma dalla descrizione del progetto pare che si tratterà di una sorta di estensione della serie originale. Amazon MGM Studios, tra l’altro, ha da tempo messo in pre-produzione uno spin-off di Jack Ryan dedicato a Domingo Chavez, il personaggio interpretato da Michael Peña introdotto proprio nell’ultima stagione della serie originale.

Jack Ryan, la serie tv

La serie Jack Ryan è stata sviluppata da Carlton Cuse e dallo sceneggiatore Graham Roland, in collaborazione con Platinum Dunes, Skydance Media e Paramount TV. Nel ruolo di showrunner Paul Schreuring. Nel cast John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel, Michale Pena nei panni di Domingo Chavez. La messa in onda dell’ultima stagione è avvenuta per il 30 giugno 2023.

Produttori esecutivi della serie sono Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay, John Krasinski e Allyson Seeger, a cui si affiancano Carlton Cuse e Graham Roland, responsabili di aver adattato la serie per la TV. Inoltre si annoverano tra i produttori esecutivi della seconda stagione anche Andrew Bernstein, Vince Calandra, David Graziano, Tom Clancy, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Mace Neufeld, Lindsey Springer, Dennie Gordon e Phil Abraham.

