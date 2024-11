The Family Plan | Apple annuncia il sequel del film

Apple Original Films ha annunciato ieri lo sviluppo del sequel di The Family Plan, la commedia familiare con protagonista Mark Wahlberg.

Le avventure della famiglia Morgan torneranno presto a deliziare il pubblico di Apple TV+. L’annuncio dello sviluppo del sequel è stato ufficializzato attraverso un breve comunicato stampa. Mark Wahlberg tornerà sia come interprete principale che come produttore, così tornerà il regista Simon Cellan Jones.

“Sono elettrizzato all’idea di tornare a vestire i panni di Dan Morgan insieme ai miei brillanti co-protagonisti e insieme a Simon e David“, ha dichiarato il produttore e attore Mark Wahlberg. “Realizzare “The Family Plan” e vederlo diventare un successo immediato apprezzato dal pubblico di tutto mondo è stato incredibilmente gratificante. Non vediamo l’ora di collaborare di nuovo con i nostri partner di Apple e Skydance per il prossimo capitolo della famiglia Morgan, in cui la loro vacanza europea andrà inevitabilmente storta“.

“Sono entusiasta di tornare ad accompagnare i Morgan attraverso l’Europa alla ricerca di un perfetto Natale in famiglia ricco di azione“, ha dichiarato il regista Simon Cellan Jones.

David Coggeshall, lo sceneggiatore del primo film (qui il trailer), si è occupato di scrivere il sequel di “The Family Plan” che si svolge in Europa, dove Dan ha organizzato la vacanza di Natale perfetta per i Morgan, ma anche lì il suo passato continuerà a perseguitarli in modi inaspettati.

The Family Plan 2 (al momento lo chiameremo così), un film Apple Original prodotto da Skydance Media, sarà diretto da Simon Cellan Jones con David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger che produrranno per Skydance, insieme a Mark Wahlberg e Stephen Levinson attraverso Municipal Pictures. John G. Scotti sarà produttore esecutivo insieme a Cellan Jones.

