In occasione del lancio della versione home video di Spider-Man: Far From Home, la Sony ha iniziato a spingere in rete alcuni interessanti video virali.

Questa sera, a tal proposito, possiamo dare uno sguardo ad un breve video-annuncio che anticipa il lancio "reale" del sito-web di J. Jonah Jameson, l'iconico capo del Daily Bugle. Il sito-web ha ora un indirizzo reale (qui), ed un titolo Web Daily Bugle.

Il volto di J. Jonah Jameson, come noto dalla scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, è stato affidato a J.K. Simmons. Per il celebre attore si tratta di un ritorno al passato visto che lo ha interpretato nella trilogia di Sam Raimi.

Nel video il solito cinismo di Jameson, ma purtroppo nessuna informazione su quella che potrebbe essere la strada che Sony vorrà intraprendere per il futuro cinematografico di Spider-Man dopo il divorzio da Marvel Studios.