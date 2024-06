It Ends with Us: il poster del film con Blake Lively

Sony Pictures ha rilasciato il poster ufficiale di It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, il nuovo film con Blake Lively che, arriverà nelle sale italiane a partire dal 21 agosto.

It Ends with US: sinossi

It Ends with Us, adattamento per il grande schermo del primo romanzo di Colleen Hoover, racconta l’appassionante storia di Lily Bloom (Blake Lively), una donna che ha superato un’infanzia traumatica e intraprende una nuova vita a Boston per inseguire il sogno di una vita: aprire una propria attività.

L’incontro casuale con l’affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Justin Baldoni) fa nascere un legame intenso, ma mentre i due si innamorano profondamente, Lily inizia a vedere in Ryle lati che le ricordano il rapporto con i suoi genitori. Quando il primo amore di Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), rientra improvvisamente nella sua vita, la relazione con Ryle viene stravolta e Lily capisce che deve imparare a contare sulle proprie forze per fare una scelta molto difficile per il suo futuro.

It Ends with Us, interpretato e diretto da Justin Baldoni, con protagonista Blake Lively uscirà nelle sale italiane a partire dal 21 agosto. Di seguito il poster ufficiale del film:

