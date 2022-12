Il CCXP – Comic Con Experience è finalmente partito da San Paolo. Tra i primi eventi, il panel Lucasfilm dedicato a Indiana Jones 5.

In occasione dell’evento mondano è stato presentato al pubblico il primo trailer (lo trovate in fondo alla pagina) di Indiana Jones and the Dial of Destiny (questo sarà il titolo originale), seguito successivamente dal poster che, come da copione, mette al centro dell’attenzione l’iconico personaggio interpretato da Harrison Ford.

INDIANA JONES 5

Il film è stato diretto da James Mangold, anche sceneggiatore con Jonathan Kasdan. Steven Spielberg è coinvolto direttamente nella realizzazione del film e affianca Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora. Le riprese in Sicilia tra luglio ed ottobre 2021. Nelle sale Usa dal 30 giugno 2023.

CAST

Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas.

IL TRAILER

IL POSTER