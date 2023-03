In arrivo su Peacock un film con protagonista il celebre Detective Monk

Oltre un decennio dopo la messa in onda dell’ultimo episodio, Peacock ha deciso di riportare in TV il Detective Monk, il celebre investigatore ossessivo-compulsivo interpretato con successo da Tony Shalhoub. Si tratterà di un film per la TV in cui ritornerà l’intero cast della Serie.

L’annuncio è avvenuto poche ore fa e, per quello che possiamo sapere sinora, sarà un’avventura con ambientazione post-Covid che, a detta dello stesso protagonista, renderà ancora più intrigante il rapporto tra Monk e la sua mania per l’igiene e la pulizia.

Si torna quindi tra le strade di San Francisco con Adrian Monk (Tony Shalhoub) che cerca di risolvere un ultimo caso molto personale che coinvolge la sua amata figliastra. Molly, una giornalista che si prepara per il suo matrimonio.

La serie, molto apprezzata anche nel nostro paese, vanta un cast interessante ed una buona capacità di reinventarsi ad ogni episodio, dando spazio a storie intriganti in cui l’eroe riesce a districarsi in situazioni, talvolta, al limite del ridicolo ma senza perdere mai di vista il focus principale e la soluzione del caso che gli si presenta davanti. Monk è supportato e indirizzato dalla propria aiutante che spesso le fa da badante e da amica sincera, nel corso delle stagioni si sono alternate nel ruolo le attrici Bitty Schram e Traylor Howard. A coinvolgere Monk nei casi, troviamo il Capitano Stottlemeyer (Ted Levine del Silenzio degli Innocenti) e Jason Gray-Stanford.

La serie Detective Monk ha ricevuto diversi premi, tra cui 8 Emmy e un Golden Globe e due Screen Actors Guild Award conquistati da Shalhoub.

I fan di Monk saranno lieti di questa réunion che porterà, nuovamente, sullo schermo questo dramedy di cui possiamo apprezzare le repliche su Retequattro e NOW TV.