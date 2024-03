La nuova stella hollywoodiana Sydney Sweeney sarà nelle sale americane dal 22 marzo con Immaculate, l’horror a sfondo religioso di Michael Mohan.

Reduce dal successo ottenuto con la commedia Tutti Tranne Te, ma anche dal pesante fallimento del cinecomic Madame Web (la nostra recensione), l’astro nascente Sydney Sweeney tra pochi giorni sarà protagonista assoluta – anche in veste di produttore – di un horror che sembra avere tutte le potenzialità per attirare l’attenzione degli appassionati di genere.

In attesa di ottenere una data per il mercato cinematografico italiano (ricordiamo che Immaculate è interamente ambientato in Italia), il film si presenta quest’oggi con una nuova clip esclusiva diffusa in rete dai canali social di Fandango.

Immaculate: il film.

Il film – diretto da Michael Mohan – vede una donna molto devota (Sweeney) che, dopo aver ottenuto un ruolo di spicco in un convento italiano, scopre che qualcosa di segreto ed oscuro si cela nelle mura che dovrebbero invece proteggerla. Tra gli altri interpreti del cast spiccano i nomi di Simona Tabasco (The White Lotus), Alvaro Morte (La Casa di Carta), Benedetta Porcaroli (Baby) e Dora Romano (La Mano di Dio). La sceneggiatura è stata invece firmata da Andrew Lobel.

Immaculate è stato prodotto dalla Sweeney in collaborazione con David Bernad della Middle Child Pictures. Oltre a Sweeney e Bernad, tra i produttori sono presenti anche Jonathan Davino per la Fifty-Fifty Films di Sweeney, così come Teddy Schwarzman e Michael Heimler per Black Bear, che ha finanziato interamente il progetto e ha gestito i diritti di vendita internazionali. I produttori esecutivi sono John Friedberg e Christopher Casanova di Black Bear, oltre a Will Greenfield.

NEON rilascerà Immaculate nelle sale USA a partire dal 22 marzo 2024.

