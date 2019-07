Netflix, a partire dal 25 luglio prossimo, distribuirà Another Life, la nuova serie dal sapore sci-fi composta nella sua prima stagione di 10 episodi.

Protagonista della show è Katee Sackhoff, la quale vestirà i panni del Comandante Niko Breckinridge. L'attrice è già avvezza nell'ambito della fantascienza, avendo impersonato il Capitano Kara Trace in Battlestar Galactica e Sarah Corvus in Bionic Woman.

Questa la sinossi: Quando un misterioso artefatto alieno arriva sulla Terra, il Comandante Niko Breckinridge deve condurre la prima missione interstellare dell’umanità verso il suo pianeta di origine, mentre suo marito (Justin Chatwin) cerca di stabilire sulla terraferma il primo contatto con l’artefatto. Another Life esplora il miracolo della vita, quanto preziosa è la vita in un universo per lo più vuoto, e quanto siamo disposti ad andare lontani per proteggere quelli che amiamo.

Creatore della serie e showrunner è Aaron Martin. Nel cast troviamo: Katee Sackhoff, Tyler Hoechlin, Samuel Anderson, Elizabeth Faith Ludlow, A. J. Rivera, Alexander Eling, Blu Hunt, Alex Ozerov, Jake Abel, JayR Tinaco, Jessica Camacho, Barbara Williams, Lina Renna e Selma Blair.