Box Office ITALIA: Il Regno del Pianeta delle Scimmie parte primo

Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha esordito mercoledì nelle sale italiane con un primo posto nel Box Office ITALIA da circa 150 mila euro.

Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, il nuovo capitolo della saga Il Pianeta delle Scimmie ha esordito in prima posizione con un incasso stimato di 154 mila euro, ed una media per sala da 330 euro. Il confronto col capitolo precedente al momento è negativo, di fatto “The War – Il Pianeta delle Scimmie” esordiva nel 2017 con 228 mila euro.

La seconda posizione è andata all’ex primatista Challengers (qui la nostra recensione) con 77 mila euro, ed un totale di 3,27 milioni. La terza piazza del podio del Box Office ITALIA è andata al film evento Sarò con Te con 73 mila euro, ed un totale 1 milione tondo tondo. Nel resto della classifica The Fall Guy ha sfiorato i 50 mila euro, ed ora viaggia sopra i 1,34 milioni.

