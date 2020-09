Il Re Leone 2 sarà diretto da Barry Jenkins

La Disney ha scelto Barry Jenkins per la regia di Il Re Leone 2, sequel del fortunato live-action approdato nelle sale lo scorso anno.

Annunciato poco dopo l’approdo in sala del primo capitolo, Il Re Leone 2 sarà uno dei prossimi fantasy di casa Disney. Secondo un articolo odierno del The Hollywood Reporter, infatti, Jon Favreau non tornerà in cabina di regia, lasciando così il posto a Barry Jenkins, regista osannato di film quali Moonlight e Se la strada potesse parlare.

All’interno dell’approfondimento del THR si evince che Jenkins dirigerà una sceneggiatura firmata da Jeff Nathanson, già autore della prima bozza. La trama, al momento ancora chiusa sotto chiave, potrebbe andare a raccontare le origini di Mufasa, e nel contempo seguire le vicende del giovane re Simba.

Certo rimane l’utilizzo dello stile fotorealistico, già apprezzato dalla critica per Il Re Leone. Ad oggi non esiste una data di rilascio.

Il Re Leone è approdato in sala nel 2019, incassando la bellezza di 1.6 miliardi di dollari nei Box Office mondiali.