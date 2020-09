Amazon Prime Video: le Uscite di Ottobre 2020

Qui di seguente, le uscite su Amazon Prime Video per il mese di Ottobre 2020. Tra le novità più interessanti, Welcome to the Blumhouse e cioè i primi 4 degli 8 film horror della Blumhouse (ne parliamo qui). Grande attesa anche per la serie Utopia, thriller in otto episodi ispirata all’omonima serie britannica.

Dal 1 Ottobre

Charlie’s Angeles (film)

Old man & the Gun (film)

Si muore solo da vivi (film)

Un nemico che ti vuole bene (film)

The Children Act – Il verdetto (film)

Law & Order, stagioni dalla 11 alla 20 (serie TV)

Dal 2 Ottobre:

All or Nothing: Tottenham Hotspur, prima stagione (serie TV)

Savage X Fenty Show, seconda stagione (serie TV)

The Walking Dead: World Beyond, prima stagione (serie TV)

Non si scherza con fuoco (film)

Il 4 Ottobre uscirà il film The Day after tomorrow e il 5 Ottobre la serie Tv American Dad con le prime 8 stagioni.

Dal 6 Ottobre

The Lie – Welcome to the Blumhouse (film)

Black box – Welcome to the Blumhouse (film)

I film Io, robot e King Arthur sono in uscita rispettivamente per il 7 e l’8 Ottobre. City of lies – l’ora della verità, Nessuno come noi e The boy – la maledizione di Brahms usciranno il 10 Ottobre. I film Maze runner – il labirinto e Maze runner – la fuga usciranno rispettivamente l’11 e il 12 Ottobre.

Dal 13 Ottobre:

Nocturne – Welcome to the Blumhouse (film)

Evil Eye – Welcome to the Blumhouse (film)

Dal 15 Ottobre:

Un affare di famiglia (film)

Grey’s Anatomy, la 15esima stagione (serie TV)

Dal 26 Ottobre

Ancora auguri per la tua morte (film)

Dal 30 Ottobre

Utopia (serie TV)

Truth Seekers (serie TV)

The Challenge: ETA (serie TV)