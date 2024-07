Il Ministero della Guerra Sporca (The Ministry of Ungentlemanly Warfare) è pronto per approdare su Prime Video dal prossimo mese di luglio.

Dopo l’esordio in sala lo scorso 19 aprile, il nuovo film diretto da Guy Ritchie si appresta per fare il suo esordio sul catalogo digitale di Prime Video. Il lancio del film è stato fissato per il 25 luglio 2024, ed è stato presentato attraverso il primo scoppiettante trailer.

La lunga collaborazione tra il regista Guy Ritchie ed Amazon MGM Studios continua ad offrire al pubblico contenuti di grande impatto. Di recente, a tal proposito, lo studios ed il regista si sono accordati per portare su Prime Video una serie tv incentrata su un giovanissimo Sherlock Holmes (qui i dettagli).

La sceneggiatura è stata firmata da Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel e dallo stesso Ritchie. Jerry Bruckheimer e Chad Oman producono per Jerry Bruckheimer Films, insieme a John Friedberg per Black Bear International e Ivan Atkinson, socio produttivo di Richie. Scott Lastaiti, Olga Filipuk, Damien Lewis, Tamasy e Johnson sono i produttori esecutivi.

Nel cast diretto da Guy Ritchie spazio ler Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Alan Ritchson (Reacher), Henry Golding (The Gentlemen), Henrique Zaga (Oltre l’universo), Alex Pettyfer (Magic Mike), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusanmokun (Star Trek: Strange New Worlds) e Til Schweiger (Bastardi senza gloria).

La Trama: Il Ministero della Guerra Sporca si basa su documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico e narra una storia realmente accaduta. Questa action-comedy si concentra sulla formazione della prima unità di forze speciali nella storia, orchestrata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming. Quest’unità top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di personaggi indisciplinati, parte per una missione audace contro i nazisti, utilizzando tecniche di combattimento estremamente non convenzionali e decisamente “sporche”. Il loro audace approccio al conflitto ha cambiato il corso della storia, gettando le fondamenta per i moderni Servizi Aerei Speciali britannici e per le missioni segrete.

