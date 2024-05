Hero Fiennes Tiffin sarà un giovane Sherlock Holmes in una serie Amazon

Amazon MGM Studios ha scelto Hero Fiennes Tiffin per il ruolo da protagonista in Young Sherlock, la serie di Guy Ritchie che narrerà le gesta di un giovane Sherlock Holmes.

Reduce dalla realizzazione della serie The Gentlemen, il vulcanico regista Guy Ritchie ha scelto di collaborare nuovamente con Amazon per Young Sherlock. La serie, chiaramente ispirata al personaggio nato dalla penna di Arthur Conan Doyle, prenderà maggior spunto dai romanzi di Andy Lane che narrano di un giovanissimo Sherlock Holmes alle prese con la sua inesperienza in quello che viene considerato il suo primo vero caso. Il protagonista, come anticipato, sarà interpretato da Hero Fiennes Tiffin (saga After).

Sul progetto, Ritchie ha dichiarato:

“Apriremo un varco all’interno di questo personaggio enigmatico, scopriremo cosa lo spinge ad agire e come farà a diventare il genio che tutti amiamo.”

La serie Young Sherlock è stata sceneggiata da Matthew Parkhill (Deep State, Rogue), con Guy Ritchie in cabina di regia, ma anche di produzione. Amazon MGM Studios finanzierà il progetto. Il rilascio è previsto su Prime Video.

Sherlock Holmes, una storia d’amore con Hollywood

Il mito di Sherlock Holmes è da sempre un pallino dei grandi produttori hollywoodiani. La prima rappresentazione cinematografica di fatto risale addirittura al 1900, con una infinità di progetti (per cinema e tv) realizzati in oltre 100 anni di storia. Al cinema Robert Downey jr ha riportato in auge il personaggio con due film (sempre diretti da Guy Ritchie) tra il 2009 ed il 2011. Di recente il ruolo è andato a Henry Cavill, ma in questo caso si trattava di un ruolo di supporto visto che i due film in questione erano incentrati sulla sorella Enola Holmes (ruolo andato a Millie Bobby Brown). In tv, inoltre, si ricorda anche l’interpretazione di Benedict Cumberbatch nella serie di successo Sherlock

Correlati