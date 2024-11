Arriverà nel 2025, Il Gattopardo, la nuova serie targata Netflix Italia, basata sull’omonimo romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa.

Le riprese de Il Gattopardo si sono svolte tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma.

Dalle prime immagini del teaser trailer de Il Gattopardo iniziamo a immergerci nel mondo narrativo della serie targata Netflix basata sull’omonimo romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa reso noto al grande pubblico grazie al film realizzato da Luchino Visconti più di 60 anni fa con Alain Delon e Claudia Cardinale.

Il Gattopardo: la storia

Un racconto epico ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al centro della narrazione troviamo Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), Principe di Salina, la cui vita ricca di privilegi rischia di essere minacciata dall’unificazione italiana. Ben presto il Principe comprende che il suo futuro e quello della sua casata e della sua famiglia sono in pericolo e per sopravvivere è costretto a stringere nuove alleanze e ad arrivare a scelte estreme e un tempo impensabili per lui.

Don Fabrizio ha il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica (Deva Cassel) e suo nipote Tancredi (Saul Nanni) ma, facendo ciò spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli).

Il Gattopardo: cast e produzione

Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, Benedetta Porcaroli è Concetta, Deva Cassel è Angelica, Saul Nanni è Tancredi. Nel cast della serie sono presenti anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

La serie è scritta da Richard Warlow, creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters. La regia de Il Gattopardo è curata da Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4), e Laura Luchetti (episodio 5).

Il direttore della fotografia è Nicolaj Bruel; i costumi sono stati realizzati da Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, mentre le scenografie sono firmate da Dimitri Capuani. Le musiche originali sono di Paolo Buonvino.

La serie in 6 episodi è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen, Benedetto Habib e Alessandro Mascheroni per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures.

