Fleetwood Mac | il documentario sulla band

Oggi, Apple Original Films ha annunciato il nuovo documentario – attualmente senza titolo – sulla leggendaria band rock Fleetwood Mac, vincitori di un Grammy Award e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Diretto dal cinque volte candidato all’Oscar® e vincitore dell’Irving G. Thalberg Memorial Oscar Frank Marshall (“The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart”, “The Beach Boys”, “Rather”), il documentario vede la partecipazione degli stessi membri dei Fleetwood Mac, che, per la prima volta in assoluto, condividono la straordinaria storia del gruppo con le loro stesse parole.

«Sono affascinato da come sia nata questa incredibile storia di successo planetario nello scenario musicale. I Fleetwood Mac sono riusciti in qualche modo a fondere le loro vite personali, spesso caotiche e quasi liriche, in un racconto in tempo reale diventato poi leggenda. Questo sarà un film sulla musica e sulle persone che l’hanno creata», ha dichiarato il regista Frank Marshall.



«Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione creativa con Frank e il talentuoso team di Kennedy/Marshall. I Fleetwood Mac sono un fenomeno musicale, la cui alchimia va quasi oltre ogni possibile comprensione. White Horse è grata per la straordinaria opportunità di produrre un documentario che si immerge in profondità nel talento di ogni singolo membro della band e nella magia che i Fleetwood Mac hanno saputo portare sul palco come gruppo. E farlo con il supporto e la portata di Apple è davvero meraviglioso», ha dichiarato il produttore Nicholas Ferrall.

Dal loro fortuito incontro nel 1974, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks riflettono sugli oltre cinquant’anni trascorsi insieme, senza compromessi: dalle registrazioni in studio, alle tournée da record – con filmati mai visti prima, nuove interviste esclusive e interviste d’archivio della defunta Christine McVie – fino a oggi.

Il film esplorerà come le sfide e le tribolazioni della band, la resilienza personale e la destrezza musicale si siano combinate per creare canzoni che non solo hanno superato la prova del tempo, ma sono davvero capolavori intramontabili. Il documentario accompagnerà il pubblico attraverso gli alti e i bassi della loro brillante carriera, mettendo in luce gli eccezionali ingredienti che ogni membro ha apportato all’alchimia fuori dal comune della band, un’unione musicale che ha venduto più di 220 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il film indagherà i fattori che hanno permesso a questa combinazione di artisti di creare un’opera musicale unica, e cosa li ha fatti tornare insieme e saldato il loro legame quando ogni possibile pressione, sia all’interno che all’esterno del gruppo, minacciava di farli crollare.

Il regista Frank Marshall produce attraverso la Kennedy/Marshall Company con Nicholas Ferrall (“The Beatles: Eight Days A Week”, “Stax: Soulsville, U.S.A.”) e Jeanne Elfant Festa (“The Apollo”, “Lucy and Desi”) della White Horse Pictures e Aly Parker (“The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart”, “The Space Race”) della Kennedy/Marshall. Cassidy Hartmann di White Horse è produttore esecutivo insieme a Tony Rosenthal di Kennedy/Marshall. Mark Monroe della Diamond Doc è sceneggiatore e produttore esecutivo.

