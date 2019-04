l 6 maggio alle ore 22:30 arriva in 25 multisale UCI Cinemas l’anteprima esclusiva di Pet Sematary, il film diretto da Dennis Widmyer e Kevin Kölsch e distribuito da 20th Century Fox Italia in uscita nelle sale il 9 maggio.

Tutti gli spettatori riceveranno in omaggio la locandina limited edition del film. Inoltre chi registrerà il proprio biglietto sul sito petsematary.ucicinemas.itriceverà uno sconto del 20% su un catalogo selezionato di DVD e Blu-Ray tratti dalle opere di King sul sito www.mondadoristore.it e parteciperà all’estrazione di una copia del libro autografata dall’autore e di un kit composto da 10 libri scritti dal re del brivido

Dopo la trasposizione cinematografica di Mary Lambert del 1989, Cimitero Vivente, la storia scritta dal re del brivido torna sul grande schermo nell’ambito della Rassegna Horror. Nel cast Jason Clarke, John Lithgow, Amy Seimetz, Naomi Frenette e Alyssa Brooke Levine.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima esclusiva di Pet Sematary il 6 maggio alle 22:30 sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Mestre, UCI MilanoFiori, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Verona.

Il costo del biglietto sarà di 6 euro. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM.

Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.