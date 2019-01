In occasione della giornata della memoria e del 25° anniversario del film, il 27 gennaio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Schindler’s List, distribuito da Universal Pictures, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Liam Neeson e Ralph Fiennes.

Il lungometraggio, tratto dal libro di Thomas Keneally, ha portato sul grande schermo la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco che salvò più di 1000 ebrei dalla deportazione. Nonostante sia uscito nelle sale nel 1994, il film è volutamente in bianco e nero, con l’eccezione del cappotto rosso di una bimba uccisa dai nazisti. Memorabile la colonna sonora di John Williams, impreziosita dal violino di Itzhak Perlman.

Sinossi. Tratto dal libro di Thomas Keneally è la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco, che nel 1938 capisce che è bene legarsi ai comandanti militari. Li frequenta nei locali notturni, offre bottiglie preziose. Quando gli ebrei sono relegati nel ghetto di Cracovia Schindler riesce a farsene assegnare alcune centinaia come operai in una fabbrica di pentole. All'inizio sembra sfruttarli, in realtà li salva. Di fronte alla persecuzione tremenda, il tedesco trasforma quella sua prima iniziativa in una vera missione, fino a comprare letteralmente le vite di quasi milleduecento ebrei (la famosa lista) che sicuramente morirebbero nel campo di Auschwitz.

Le multisala UCI che proietteranno Schindler’s List il 27 gennaio alle 11:00 e alle 15:00 sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MilanoFiori, UCI Showville Bari, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Mestre, UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Pioltello, UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse.

Quelle che lo proietteranno il 27 gennaio alle 11:00 sono invece: UCI Bolzano, UCI Pesaro e il Multisala Gloria by UCI Cinemas.

UCI Alessandria, UCI Catania, UCI Ferrara, UCI Seven Gioia del Colle, UCI RedCarpet Matera, UCI Messina, UCI Molfetta, UCI Palariviera, UCI Piacenza e UCI Sinalunga proietteranno il contenuto il 27 gennaio alle 15:00.