I wanna dance with somebody: il poster del biopic su Whitney Houston

Vi presentiamo il poster di I wanna dance with somebody, il nuovo film su Whitney Houston, l’iconica cantante conosciuta in tutto il mondo.

Il film è diretto da Kasi Lemmons e a Naomi Ackie è stato affidato il compito di interpretare l’artista più premiata al mondo. Clarke e Tamara Tunie interpretano i genitori della cantante, John e Cissy Houston. Nafessa Williams é Robyn Crawford, l’assistente e creative director della star della musica. Nel cast anche Ashton Sanders che dà il volto a Bobby Brown, compagno di Whitney Houston, e Stanley Tucci nei panni di Clive Davis, il suo produttore.

I wanna dance with somebody arriverà nelle sale cinematografiche a fine anno, distribuito da Sony Pictures. Qui di seguito il poster italiano: