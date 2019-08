Hollywood piange la morte di Peter Fonda, l'iconico attore nominato all'Oscar è scomparso all'età di 79 anni.

TMZ ha confermato la notizia della morte, Peter Fonda lottava da tempo contro un cancro ai polmoni. Secondo un rappresentante della famiglia, l'attore è morto venerdì nella sua casa di Los Angeles a seguito di una grave insufficienza respiratoria.

Peter era fratello di Jane Fonda, ed entrambi figli del leggendario Henry Fonda. Il suo più grande successo in carriera è stato Easy Rider (1969), in cui ha recitato al fianco di Dennis Hopper e Jack Nicholson. Sua anche la scenaggiatura che gli valse una nomination all'Oscar, menzione che si ripetette nel 1997 stavolta per l'interpretazione in L'oro di Ulisse.

Di recente Peter Fonda aveva vinto un Golden Globe per The Passion of Ayn Rand (2000)