His Dark Materials: Un dietro le quinte dalla seconda stagione

A seguito del lancio del primo episodio di His Dark Materials – Queste Oscure Materie ieri, la BBC ha diffuso oggi un corposo dietro le quinte.

Nel video promozionale, contenente alcuni potenziali spoiler, è possibile dare uno sguardo attento al “multiverso” introdotto da Philip Pullman, ma anche apprezzare alcune interviste ai protagonisti dei nuovi episodi.

Ricordiamo che in Italia la seconda stagione di His Dark Materials – Queste Oscure Materie andrà in onda su Sky dal 21 dicembre.

His Dark Materials – Queste Oscure Materie

PRODUZIONE : La seconda stagione sarà composta da 7 episodi. Jack Thorne figura come sceneggiatore. Alla regia della prima stagione Tom Hooper, Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs.

: La seconda stagione sarà composta da 7 episodi. figura come sceneggiatore. Alla regia della prima stagione Tom Hooper, Dawn Shadforth, Otto Bathhurst, Euros Lyn e Jamie Childs. CAST : Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters, Terence Stamp, Jade Anouka, Simone Kirby, Bella Ramsey, Ian Gelder.

: Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, Clarke Peters, Terence Stamp, Jade Anouka, Simone Kirby, Bella Ramsey, Ian Gelder. TRAMA : La seconda stagione inizia dopo che Lord Asriel ha aperto un ponte verso un nuovo monte e, sconvolta dalla morte del suo migliore amico, Lyra ha deciso di seguire Asriel nell’ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata, incontra Will, un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato complicato. Lyra e Will impareranno che i loro destini sono collegati alla necessità di far riunire Will a suo padre, ma si renderanno conto che il loro sentiero sarà costantemente accidentato mentre la guerra inizia a crescere intorno a loro. Intanto, la Signora Coulter cerca Lyra, determinata a portarla a casa a tutti i costi.

: La seconda stagione inizia dopo che Lord Asriel ha aperto un ponte verso un nuovo monte e, sconvolta dalla morte del suo migliore amico, Lyra ha deciso di seguire Asriel nell’ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata, incontra Will, un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato complicato. Lyra e Will impareranno che i loro destini sono collegati alla necessità di far riunire Will a suo padre, ma si renderanno conto che il loro sentiero sarà costantemente accidentato mentre la guerra inizia a crescere intorno a loro. Intanto, la Signora Coulter cerca Lyra, determinata a portarla a casa a tutti i costi. DISTRIBUZIONE: La seconda stagione in Italia su Sky Atlantic dal 21 dicembre 2020.

IL VIDEO