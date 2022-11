HBO cancella la serie Westworld dopo quattro stagioni

Posted on

Sky ha diffuso in rete il trailer finale di We Are Who We Are, la serie creata da Luca Guadagnino, in arrivo dal 9 ottobre in Italia. La serie è una co-produzione Sky-HBO, e sarà composta da 8 episodi. Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside produrranno, mentre Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri si sono alternati alla sceneggiatura.