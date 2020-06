Gru contro il Covid-19 nel video di Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo

Ad oggi non è noto quando gli italiani potranno vedere al cinema Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo, ma nell'attesa è meglio tenere ancora alta l'attenzione contro il Covid-19.

Nel nuovo video-messaggio da poco diffuso in rete, la divisione nazionale della Universal Pictures si è unita all'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla Fondazione delle Nazioni Unite al fine di veicolare messaggi dedicati al tema della salute.

A dare consigli su come sconfiggere una volta e per tutte l'emergenza Covid-19 il celebre Gru, nuovamente doppiato in italiano da Max Giusti.

MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO

PRODUZIONE : Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud. La regia è affidata a Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

IL VIDEO