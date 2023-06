Governors Awards 2023: Angela Bassett tra i vincitori dell’Oscar onorari

Nelle ore scorse la Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i nomi degli artisti che saranno insigni con il Governors Awards 2023, o meglio noto come Oscar alla Carriera.

La votazione venuta fuori dalla riunione della Board of Governors ha visto trionfare gli attori Angela Bassett e Mel Brooks, ma anche la direttrice del montaggio Carol Littleton. Inoltre il premio umanitario Jean Hersholt è andato a Michelle Satter del Sundance Institute. I premi saranno consegnati nel corso della 14ª edizione dei Governors Awards, sabato 18 novembre 2023, presso il Fairmont Century Plaza di Los Angeles.

Presenting the 14th annual Governors Award honorees:



• Angela Bassett

• Mel Brooks

• Carol Littleton

• Michelle Satter (Jean Hersholt Humanitarian Award)



The 14th annual Governors Awards will be held on November 18th, 2023. https://t.co/2Ly3OSCzIc — The Academy (@TheAcademy) June 26, 2023

Angela Bassett ha ricevuto due nomination all’Oscar, uno per “Tina – What’s Love Got to Do with It“, e l’altra per “Black Panther: Wakanda Forever“. Mel Brooks in carriera è stato attore, regista, produttore e sceneggiatore, ha anche ricevuto una nomination per la Miglior Sceneggiatura con “Per favore, non toccate le vecchiette”. La direttrice del montaggio Carol Littleton, invece, ha ottenuto una nomination per il montaggio di “E.T. L’extra-terrestre”, ha poi occupato il ruolo di Governatore nella sezione dei direttori del montaggio dell’Academy, è stata presidente e vice della Guild direttori del montaggio e ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di American Cinema Editors.