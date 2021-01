Godzilla vs Kong: il Mechagodzilla avvistato nel trailer?

Il lancio del primo spettacolare trailer di Godzilla vs Kong è stato di certo l’evento più sponsorizzato sulla rete di questo inizio di anno, ed è per questo che vogliamo ritagliare un po’ del nostro spazio ad alcuni dettagli che rineniamo degni di nota nei due minuiti e mezzo di visione.

Partiamo dai primi attimi di visione. In ben tre fotogrammi sembra comparire quello che da mesi la rete continua a sponsorizzare come villain ufficiale di Godzilla vs Kong, ossia il temuto Mechagodzilla. Protagonista di tante battaglie con Godzilla nei film passati, il temuto cyborg potrebbe essere il motivo per il quale il famoso Kaiju scatena la sua ira contro gli umani. A tal proposito vi proponiamo la nuova sinossi ufficiale che parla proprio di “forze ignote”:

Lo scontro epico tra i due titani, scatenato da forze ignote, è solo l’inizio di un mistero che giace nel profondo del cuore della Terra.

Si tratterà proprio del Mechagodzilla? Non resta che attendere ulteriori dettagli da qui al prossimo 26 marzo, giorno in cui Godzilla vs Kong sarà distribuito tra sale cinematografiche e gli schermi di HBO Max… ed ovviamente nei cinema italiani. Ecco i tre fotogrammi:

Il secondo dettaglio che vogliamo mettere al centro dell’attenzione riguarda le dimensioni “accresciute” di King Kong. Come noto, in Kong: Skull Island il gorilla venive descritto come ancora in fase di crescita. A voi un artwork che mette a confronto le due dimensioni:

Il terzo dettaglio degno di nota è la presenza di altre creature. Diversamente da Godzilla: King of the Monsters, dove per tutta la campagna promozionale erano state pubblicizzate le presenze di Mothra, Rodan, e King Ghidorah, qui tutto lo spazio è stato dato a Godzilla e King Kong. Ma allora chi sono quei mostri con cui lotta il gorilla gigante in alcune sequenze? Alcuni suggerimenti arrivano dal merchandising di Godzilla vs Kong, in cui di alcuni mostri noti come Warbat. Ecco una delle sequenze in cui fanno la loro comparsa i nuovi mostri:

Tutto qui? Assolutamente no! Il momento più epico di tutto il trailer di Godzilla vs Kong è stato senza ombra di dubbio il fotogramma in cui Kong sfoggia un’ascia capace di respingere il raggio atomico di Godzilla. E’ molto probabile che l’arma del gigantesco gorilla potrebbe essere stata ricreata con una parte della placca dorsale del lucertolone. Ecco la sequenza in questione:

Ad ogni modo siamo certi che questo film ha tutte le carte in regola per chiudere (o espandere maggiormente) il MonsterVerse della Legendary Pictures in maniera davvero spettacolare.

GODZILLA VS KONG

PRODUZIONE: La fucina di scrittori impegnata nello sviluppo della sceneggiatura è formata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi e Godzilla), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense 8). La regia è stata affidata a Adam Wingard. Le musiche sono state affidate a Junkie XL. CAST: Julian Dennison, Van Marten, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Danai Gurira, Kyle Chandler, Demiàn Bichir, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Lance Reddick.

TRAMA: In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 26 marzo 2021.