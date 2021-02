Godzilla: Singular Point è la nuova serie animata che ha come protagonista assoluto il celebre Re dei Mostri.

Il simpatico Lucertolone Preistorico, apparso tantissime volte sul grande schermo, approderà presto su Netflix in una nuova rappresentazione animata Toho.

Particolarità del nuovo show saranno il design dei personaggi, disegnati da Kazue Kato di Blue Exorcist, e un’immagine rinnovata del Kaijū a cura del leggendario animatore di Studio Ghibli “Eiji Yamamori“. A tal proposito, vi proponiamo il nuovo aspetto di Godzilla nella serie, da pochissimo pubblicato dalla Toho.

Atsushi Takahashi è alla direzione della serie animata, mentre la produzione è a cura di Anime studio bones (My Hero Academia) in partnership con studio Orange (Beastars, Land of the Lustrous).

Godzilla: Singular Point sarà disponibile su Netflix entro la fine di quest’anno.