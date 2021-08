Gli Eterni: online il trailer finale del cinecomic Marvel

Marvel Studios hanno rilasciato il trailer finale di Gli Eterni (Eternals), il film diretto dal premio Oscar Chloé Zhao che arriverà al cinema a novembre 2021, dopo Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Il nuovo trailer della pellicola Marvel introduce i protagonisti, gli Eterni, rivelando allo spettatore maggiori informazioni sull’epica resa dei conti tra la razza aliena immortale arrivata sulla Terra migliaia di anni fa per proteggere gli umani dai loro nemici conosciuti come i Devianti.

Gli Eterni (Eternals) é principalmente un film corale. Tuttavia, il produttore del MCU Kevin Feige ha detto a Variety che se ci dovesse essere un personaggio principale, questo sarebbe Gemma Chan, Sersi. Fingendosi un curatore di un museo sulla Terra, Sersi è un Eterno empatico che possiede la capacità di manipolare la materia.

Ad arricchire il cast di Gli Eterni (Eternals) troviamo Richard Madden, direttamente da Game of Thrones, interpreta Ikaris, il leader onnipotente degli Eterni che può volare, sparare fasci di energia cosmica dai suoi occhi e ha una super forza; Angelina Jolie invece interpreta Thena, una guerriera che può creare qualsiasi arma dall’energia cosmica. Lauren Ridloff interpreta Makkari, il primo supereroe sordo nel mondo MCU e Brian Tyree Henry interpreterà Phatos, il primo supereroe apertamente gay. Don Lee è Gilgamesh, Kumail Nanjiani è Kingo, Salma Hayek interpreta Ajak, Lia McHugh è Sprite, Barry Keoghan interpreta Druig e Kit Harington, anche lui da Game of Thrones, è Dane Whitman, alias il Cavaliere Nero.

L’uscita di Gli Eterni (Eternals) è prevista per il 5 novembre 2021 nelle sale cinematografiche. Ad oggi Disney non ha fornito ulteriori informazioni se la pellicola potrà avere una distribuzione in contemporanea sulla piattaforma Disney+ con l’Accesso VIP.

Gli Eterni (Eternals): dico parlano i fumetti

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Di seguito il trailer finale de Gli Eterni (Eternals), dal premio Oscar Chloé Zhao: