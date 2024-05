Glen Powell in trattative per il nuovo film i J.J. Abrams

L’attore Glen Powell potrebbe recitare nel prossimo film diretto da J.J. Abrams dal titolo al momento ignoto.

Deadline ha riferito che il lanciatissimo attore sarebbe entrato in trattative per entrare nel cast del nuovo film scritto e diretto da J.J. Abrams. Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento riferito, così come nessun commento è arrivato dalla Bad Robot di Abrams.

La carriera di Glen Powell è sempre più luminosa, con tanti film di successo già alle spalle (Top Gun: Maverick e Tutti Tranne Te) ed altri ancora in procinto di essere realizzati, a tal proposito va ricordato che l’attore approderà al cinema con il disaster movie Twisters (ieri è stato diffuso il full trailer), mentre nel prossimo futuro sarà protagonista nel remake di Running Man (da noi L’implacabile), il celebre film anni ottanta con Arnold Schwarzenegger.

Non resta che attendere nuovi dettagli sul film in questione.

